Сбербанк анонсировал низкие ставки по кредитам

Глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка: «12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было»

Москва, , 12:22 — REGNUM Сбербанк в рамках весенней акции снизил процентные ставки по потребительским кредитам до трёх процентных пунктов. Минимальная процентная ставка кредитной организации составила 12,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

В кредитной организации отметили, что предыдущая, новогодняя акция завершилась 31 января. Она прошла результативно: за первый зимний месяц было выдано кредитов на 55 миллиардов рублей — на 24% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова отметила, что столь низких ставок по потребительским кредитам, как предлагает Сбербанк в рамках новой, весенней акции, ещё не было. По её словам, банк устанавливает процентные ставки индивидуально — в зависимости от платёжеспособности клиента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль Сбербанка за январь составила 57,9 миллиардов рублей. В прошлом месяце наблюдался минимальный за последние несколько лет отток вкладов.

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