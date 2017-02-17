Москва, 17 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Brent подешевела, несмотря на разговоры о возможном продлении соглашения ОПЕК или увеличения сокращаемых объемов добычи в мае. В целом это позитивная новость для рынка, хотя, конечно, закладывать в цену такой сценарий еще очень рано, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Intsnab.com Нефтяная скважина

«Если взглянуть на эту идею глубже, то получается, что производители поднимают подобные темы, осознавая, что текущих мер будет недостаточно, чтобы ликвидировать избыток предложения на мировой арене. А это уже вовсе не благоприятный фактор для цен. Еще один риск исходит от рекордного увеличения запасов углеводородов в США. Да, сейчас сырьевой сегмент благополучно игнорирует внушительные еженедельные приросты объемов и даже растет. Но уже в скором времени здесь может сработать так называемый накопительный эффект. Если в ближайшее время статистика Минэнерго не начнет отражать сокращение или хотя бы замедление роста запасов, это чревато довольно агрессивными распродажами актива в ответ на очередной разочаровывающий релиз», — пояснил Салас.

«Пока цена удерживается над отметкой $55, шансы на пробой зоны $56 сохраняются. Впрочем, пока ОПЕК периодически подогревает оптимизм игроков, даже в случае падения котировки, вероятнее всего, будут оперативно восстанавливаться, продолжая удерживаться в пределах устоявшегося диапазона», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 февраля мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,22% — до 55,77 долл. за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,15% — до 53,44 долл. за баррель.