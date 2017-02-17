«Нефть спокойна»

Москва, , 08:33 — REGNUM Торги по нефти завершились 16 февраля небольшим ростом. По итогам дня цена на нефть сорта Brent подорожала на 0,2%, до $55,75.

Цена на нефть 1,5 месяца торгуется в диапазоне $53,56 — $58,35. Стоит заметить, что она не снижается при увеличении запасов сырой нефти в США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Участники рынка ожидают, что усилия ОПЕК по сокращению добычи подтолкнут нефть вверх.

Сегодня, 17 февраля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,04% к предыдущему максимуму). На фоне общего ослабления доллара США на рынке форекс перед выходными цена может восстановиться до $56,21. Сильного повышения котировок не стоит ждать, так как в 21:00 мск Baker Hughes опубликует данные по числу работающих буровых установок. Еженедельное увеличение нефтяных буровых установок в США сводит на нет усилия ОПЕК по сокращению добычи нефти.