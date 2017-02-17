Пекин, 17 февраля, 2017, 05:46 — ИА Регнум.

Западные СМИ скрывают новости о терактах и насилии, происходящих в Китае, или же оправдывают преступников. В частности бандитское нападение трех головорезов, ранивших ножами 10 человек, пять из которых погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не было освещено должным образом в западных СМИ, сообщает 17 февраля китайская газета Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Ряд ключевых СМИ Запада опубликовали новость, но большинство из них поставило слово «головорезы» в кавычки. Всемирный уйгурский конгресс (WUC), расположенный в Мюнхене встал на защиту атакующих, объясняя их действия тем, что у них нет возможности выражения мирного протеста. И все эти бесстыдные высказывания были растиражированы западными СМИ, сообщает обозреватель Global Times.

Постоянно атакуемая террористами Европа при этом придерживается зачастую двойных стандартов в вопросе экстремизма и терроризма. Она не чувствует боли от актов насилия со стороны террористов в Китае, её интересует лишь вопрос: «Что заставляет этих людей идти таким ужасным путем?». При этом она отказывается проявить единение с китайским обществом в осуждении актов терроризма.

Все террористы, особенно смертники, имеют свои собственные трагические мотивы. С их точки зрения, все террористические атаки — это эпическое возмездие.

Однако они чудовищны. Какими бы мотивами не руководствовались атакующие, их действия за гранью добра, зла и справедливости, продолжает обозреватель.

У некоторых людей на Западе ложное представление о добре и зле. Личные интересы же стали стандартом суждения.

«WUC не осудил убийц в Синьцзяне, они всего лишь оценили поступок. И если западные СМИ объективно смотрят на происходящее, как они могут оправдывать насильников и убийц?» — задается вопросом издание. «Если же организация, находящаяся в Европе, будет защищать каждый террористический акт в европейских странах, оправдывая их безысходной необходимостью, сможет ли такая группа людей существовать на континенте?»

Обозреватель также отмечает, что после терактов во Франции Шанхайская телебашня в Китае была подсвечена в цвета французского флага. Однако после действий головорезов в Синьцзяне западные СМИ процитировали высказывания, оправдывающие преступников.

«Западные СМИ, вы в своем уме?», — задает риторический вопрос Global Times.

ИА REGNUM напоминает, что на днях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая бандиты напали на мирных граждан. В результате ножевых ранений пять человек скончались по пути в больницу. Кроме того, за последние три месяца в регионе выявлено семь случаев публикации экстремистских материалов в сети интернет.