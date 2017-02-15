Ножевая атака в Синьцзяне: пять человек убито
Урумчи, Китай, 15 февраля 2017, 05:12 — REGNUM Восемь человек убито в результате ножевой атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, сообщает в среду, 15 февраля гонконгское издание South China Morning Post.
Как стало известно, утром в среду трое вооруженных ножами злоумышленников атаковали жителей уезда Пишань. Полиция открыла огонь по преступникам. Все трое были убиты.
В результате нападения пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь. Как сообщает издание, власти восстановили общественный порядок и инициировали расследование произошедшего. Личности преступников не раскрываются.
Напоминаем, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из самых нестабильных мест Китая, где действует ряд террористических и религиозно-экстремистских движений, выступающих за независимость Синьцзяна.
ИА REGNUM ранее уже сообщало, что за последние 3 месяца в Синьцзяне выявлено 7 случаев публикаций в сети интернет экстремистского и террористического содержания.
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