Ножевая атака в Синьцзяне: пять человек убито

В результате нападения злоумышленников пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь

Урумчи, Китай, , 05:12 — REGNUM Восемь человек убито в результате ножевой атаки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, сообщает в среду, 15 февраля гонконгское издание South China Morning Post.

Как стало известно, утром в среду трое вооруженных ножами злоумышленников атаковали жителей уезда Пишань. Полиция открыла огонь по преступникам. Все трое были убиты.

В результате нападения пострадало 10 человек, 5 из которых умерли по дороге в госпиталь. Как сообщает издание, власти восстановили общественный порядок и инициировали расследование произошедшего. Личности преступников не раскрываются.

Напоминаем, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из самых нестабильных мест Китая, где действует ряд террористических и религиозно-экстремистских движений, выступающих за независимость Синьцзяна.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что за последние 3 месяца в Синьцзяне выявлено 7 случаев публикаций в сети интернет экстремистского и террористического содержания.

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