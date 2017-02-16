Москва, 16 февраля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Отсутствие законодательного, нормативно-технического, финансового консенсуса, в том числе и среди самих жителей, а также ограниченность бюджетных средств, 2/3 которых идут на ликвидацию транспортных диспропорций, на текущий момент делают старт программы реновации домов первого периода индустриального домостроения маловероятным, уверен глава департамента градостроительной политики и развития Сергей Левкин. Об этом он заявил на пленарном заседании Общественной палаты города Москвы 16 февраля, на котором обсуждалась дальнейшая судьба пятиэтажных домов «несносимых серий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sidik iz PTU Снос пятиэтажки

«Чтобы решаться на такой шаг, надо еще раз внимательно посмотреть на законодательство жилищное, градостроительное, земельное, потому что в условиях действующих норм и правил, в том числе и СанПиНов, СНиПов, технических регламентов, и масштаба, который в 4 раза больше предыдущей программы, нужно осознанно к этому подойти, поскольку вопрос очень серьезный», — подчеркнул чиновник.

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Соглашаясь с тем, что новая программа нужна, Сергей Левкин обратил внимание на то, что исполнительную власть города, в первую очередь, волнует то, насколько успешно она будет реализована. А здесь, по его словам, город столкнется с рядом трудноразрешимых проблем. И, несмотря на то, что опыт реализации программы «Жилище» наглядно показал, что город там, где она реализована, существенно изменился к лучшему, в более масштабном проекте предстоит решить ряд трудновыполнимых условий.

Далее он обозначил основные трудно решаемые, по его словам, проблемы. Первое с чем придется столкнуться, это отсутствие в большинстве мест стартовых площадок для переселения жителей в районах реновации. Другая беда — это износ коммуникаций, к которым предлагается присоединять, возводимые дома. «Какой объем территорий, не обремененных домами, детскими площадками и прочим, есть в наличии. Стартовых площадок мало, а где-то их вообще нет. Износ коммуникаций запредельный, подходишь к дому, все начинает рушиться, как карточный домик», — подчеркнул Левкин.

Помимо этого не менее остро стоит проблема финансирования предлагаемой программы реновации. То есть отдать ее на откуп инвесторам, либо реализовывать на бюджетные средства. Чиновник напомнил, что кризис 2008 года внес свои коррективы в программу «Жилище». Тогда ее финансирование пришлось сократить почти в 2 раза, а на докризисный уровень она вышла только спустя 3 года. Не все гладко оказалось и с частными инвесторами, многие из них зарекомендовали себя, как ненадежные партнеры в реализации социальных программ города. Кто-то попытался заработать на этом, а кто-то свои социальные обязательства постарался отложить в долгий ящик.

«Это вызывало колоссальное напряжение и у жителей, и у города, а по 16 инвестконтрактам городу пришлось взять на себя все обязательства по снесению пятиэтажек», — подчеркнул Левкин.

В заключение чиновник признал, что новая программа дает уникальный шанс изменить полицентричную структуру Москвы. Однако у города еще остаются ресурсы, чтобы принципиально изменить город, в частности, промышленные зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате Москвы в ходе пленарного заседания общественники, эксперты, депутаты и представители органов городской власти обменялись мнениями о дальнейших перспективах жилого фонда застройки 1958−1968 годов. И общественники, и эксперты единогласно выступили за продолжение программы реновации жилых кварталов с пятиэтажной застройкой. Город не может до бесконечности развиваться вширь. Поэтому, несмотря на объективные финансовые трудности, городу нужен новый аналог завершающейся через 2 года программы «Жилище».

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