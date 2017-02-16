Чувашия, 25 ноября, 2010, 10:22 — ИА Регнум. В Канаше (Чувашия) задержана 32-летняя горожанка, которую подозревают в убийстве бомжа и поджоге дачи. Обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 ноября 2010 года после тушения пожара в дачном домике, расположенном в коллективном саду. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщил ИА REGNUM Новости старший помощник руководителя СУ СКП по Чувашии Олег Дмитриев . По его словам, несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности и многие его следы были уничтожены огнем, в течение короткого времени следователям совместно с сотрудниками ОВД удалось установить и задержать подозреваемую.

По версии следствия, убийство произошло 14 ноября, причиной стали приставания со стороны потерпевшего. "В ответ женщина вооружилась ножом и нанесла им два удара - в область брюшной и грудной полости. Мужчина скончался на месте преступления. После этого подозреваемая, чтобы скрыть следы преступления, облила дом горючей смесью и подожгла его", - сказал Олег Дмитриев.

В октябре 2010 года подозреваемая освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражу. Женщина нигде не работала.

Подозреваемая арестована, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.