Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2017, 08:10 — ИА Регнум. «Спарта» умеет играть в футбол. Соперник много забивает и мало пропускает. Мы уверены, что наши футболисты понимают силу «Спарты». У нас есть опыт игры с грандами футбола, но в плей-офф не бывает слабых команд. Мы бы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики», — так прокомментировал настрой «Ростова» на игру 1/16 финала Лиги Европы УЕФА наставник Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

По словам тренера, несмотря на то, что один из сильнейших игроков чехов Томаш Росицкий пропустит матч, у клуба есть много других сильных игроков. «Каждый из них хорошо подготовлен, да и вся команда отличается силой», — отметил главный тренер «Ростова».

Данильяц также обратил внимание на то, что участие в матче голкипера Сослана Джанаева остаётся под большим вопросом. Даже если вратарь и выйдет на поле ростовского стадиона «Олимп-2», то через боль.

Коснулся тренер и вопроса подготовки ростовчан к ответной игре. Решено, что она состоится в Белеке, так как тренировочное поле жёлто-синих замело, а газон главной футбольной арены портить перед второй частью сезона 2016/17 не хочется.

Ранее по теме: К Лиге Европы УЕФА готов: ростовский стадион «Олимп-2» пережил снежную бурю

«Ростов» — «Спарта»: Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА рассудят голландцы

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Спарта» провела серьёзную подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Наставник клуба из Праги Томас Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда, очень хорошо организованная в оборону в сочетании с быстрым переходом к атаке.