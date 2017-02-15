К Лиге Европы УЕФА готов: ростовский стадион «Олимп-2» пережил снежную бурю

Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM



Газон ростовского стадиона «Олимп-2» пережил снежную бурю и готов принять футбольную баталию. Пресс-служба «Ростова» показала, как выглядит футбольная арена после непогоды, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Ростов» — «Спарта»: Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА рассудят голландцы

На фотоснимке видно, что над газоном агрономы потрудились на славу: всё поле устлано зелёной травой, которую с помощью газонокосилки сегодня постригли. Уже в 17:45 здесь должна состояться тренировка. Поле опробуют как жёлто-синие, так и чешская дружина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА на ростовском стадионе «Олимп-2» рассудят голландцы. Матч начнется завтра, 16 февраля, в 21:00.

«Спарта» провела серьёзную подготовку к поединку. Наставник клуба из Праги Томас Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда, очень хорошо организованная в оборону в сочетании с быстрым переходом к атаке.

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