Санкт-Петербург, 15 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров не видит предпосылок для досрочной отставки нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в виду кадровых перемен в других российских регионах. Как заявил Макаров сегодня, 15 февраля, за все годы совместной работы с Полтавченко ему ни разу не приходилось сомневаться в профессионализме губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Георгий Полтавченко полностью отвечает требованиям, необходимым для главы региона, как по своему складу характера, личным качествам, так и по знаниям, навыкам, умениям, которые он приобрел в исполнительной власти», — заметил Макаров.

Он напомнил, как и самого Полтавченко, и его предшественницу Валентину Матвиенко СМИ отправляли «в отставку» почти каждый месяц.

«Я убежден, что в 2019 году мы пойдем на выборы, и Георгий Полтавченко будет одним из самых главных участников предвыборной гонки на пост губернатора Петербурга», — сказал Вячеслав Макаров.

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Напомним, Георгий Полтавченко впервые занял пост губернатора осенью 2011 года решением Законодательного собрания Санкт-Петербурга по представлению президента РФ. В 2014 году он досрочно подал в отставку, чтобы переизбраться на всенародных выборах. Несколько месяцев по назначению президента находился в должности с приставкой и.о., а затем был избран губернатором на пятилетний срок, до 2019 года.

За последние недели в России сменились главы уже шести регионов. В отставку с поста главы Адыгеи ушел Аслан Тхакушинов (12 января), затем пост покинул губернатор Пермского края Виктор Басаргин (6 февраля), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (7 февраля), губернатор Новгородской области Сергей Митин (13 февраля). 14 февраля ушел в отставку Губернатор Рязанской области Олег Ковалев, а 15 февраля — глава Карелии Александр Худилайнен.

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В сентябре 2016 года Георгий Полтавченко заявил, что он может уйти с должности губернатора, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если Полтавченко сам этого захочет.

«У меня такого желания нет. Я хочу вместе с вами еще поработать, как можно дольше», — заявил губернатор на заседании городского правительства, призвав не ориентироваться на «досужих щелкоперов», которые ссылаются на какие-то непонятные источники.