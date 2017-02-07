Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
Дмитрий Орлов, 7 февраля 2017, 11:00 — REGNUM
Трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.
В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью, как и месяц назад, — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на позициях которого не сказался рост политической турбулентности в городе, вызванной решением о передаче РПЦ Исаакиевского собора. На четвертую позицию поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт) — негативный эффект, вызванный серией его критических высказываний в адрес федерального центра по поводу распределения налогов, начинает ослабевать. Напротив, с 4-й на 5-ю строку рейтинга опускается губернатор Тюменской области Владимир Якушев: интересы области затронули скандалы вокруг российского спорта, связанные с риском отмены чемпионата мира по биатлону в Тюмени.
Новым фигурантом рейтинга становится и.о. главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов (61-е место). До назначения Кумпилов возглавлял региональное законодательное собрание — Госсовет республики. На посту главы республики он сменил Аслана Тхакушинова, отставку которого президент В. Путин принял в январе и срок полномочий которого на этом посту подходил к концу. Новый глава республики должен впоследствии быть избран голосованием депутатов Госсовета из числа кандидатур, предложенных президентом. Это назначение сохраняет преемственность власти, что немаловажно для республик Северного Кавказа: бывшего и нынешнего глав Адыгеи объединяют родственные связи и происхождение из одного аула.
На прошедшем ХVI съезде партии «Единая Россия» состоялся ряд важных кадровых решений, затронувших и губернаторский корпус. В частности, в состав Высшего совета партии был избран ряд глав субъектов, в регионах которых «Единая Россия» продемонстрировала высокий результат на прошедших выборах в Государственную Думу. Это глава Республики Крым Сергей Аксенов (14-е место, плюс 1 пункт), губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (19-е место, плюс 2 пункта), глава Тамбовской области Александр Никитин (54-е место, плюс 11 пунктов), губернатор Ростовской области Василий Голубев (30-е место, минус 6 пунктов). В ситуации с В. Голубевым на его позиции в рейтинге, которые немного ухудшились, повлияло осложнение ситуации в регионе в связи с обострением обстановки в Донбассе.
В то же время из Высшего совета были выведены главы ряда регионов. Исключение мурманского губернатора Марины Ковтун (76 место, минус 13 пунктов) и астраханского губернатора Александра Жилкина (65 место, минус 17 позиций) из руководящего органа партии вызвано тем, что результаты «Единой России» на выборах в Госдуму оказались в их регионах не слишком благоприятными и не давали этим губернаторам оснований для особого признания их заслуг перед партией.
Из губернаторов, в регионах которых в этом году ожидаются прямые выборы, укрепляет свои позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (25 место, плюс 7 пунктов) — встреча с В. Путиным была интерпретирована региональной элитой как знак крепких позиций губернатора в преддверии выборов, хотя прямых заверений в поддержке Центр ему пока не давал. Прямой поддержки Кремля не получил пока и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, однако он, проведя кадровые перестановки в региональном правительстве, ситуативно укрепляет свое положение в рейтинговой таблице (72-е место, плюс 7 пунктов).
Напротив, на фоне появившихся предположений о возвращении в правительство губернатор Новгородской области Сергей Митин теряет позиции (62-е место, минус 7 пунктов). Политическое влияние ослабевает и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского — 77-е место (минус 18 пунктов). Череда коррупционных скандалов в Приморском крае, произошедших в прошлом месяце, породила мощную информационную атаку против Миклушевского. В интернете появилась петиция за отставку губернатора, широкий негативный резонанс вызвала заграничная поездка главы региона на новогодние праздники.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в декабре
Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
1
1
7,86
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
2
2
7,71
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
3
3
7,50
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
4
5
7,43
|Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области
5
4
7,25
|Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края
6
7
7,00
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
7
6
6,63
|Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области
8
9
6,57
|Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан
9
10
6,48
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
10
8
6,40
|Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
11
11
6,35
|Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области
12
14
6,22
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
13
12
6,17
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
14
15
6,05
|Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края
15
18
6,00
|Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)
16
16
5,95
|Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области
17
22
5,84
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
18
13
5,77
|Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области
19
21
5,70
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
20
19
5,62
|Сильное влияние
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
21
17
5,56
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
22
30
5,53
|Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области
23
23
5,51
|Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области
24
25
5,48
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
25
32
5,45
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
26
27
5,42
|Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края
27
28
5,39
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
28
29
5,34
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
29
45
5,30
|Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области
30
24
5,28
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
31
30
5,25
|Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области
32
26
5,21
|Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области
33
36
5,13
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
34
31
5,07
|Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края
35
33
5,05
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
36
35
4,99
|Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя
37
41
4,96
|Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики
38
38
4,94
|Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области
39
40
4,90
|Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области
40
37
4,88
|Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области
41
34
4,85
|Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области
42
39
4,83
|Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан
43
42
4,80
|Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области
44
56
4,77
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
45
47
4,74
|Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО
46
61
4,70
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
47
44
4,65
|Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области
48
49
4,62
|Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области
49
50
4,58
|Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области
50
43
4,55
|Среднее влияние
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
51
54
4,51
|Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области
52
46
4,46
|Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области
53
51
4,42
|Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области
54
65
4,40
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
55
60
4,35
|Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области
56
62
4,33
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
57
64
4,25
|Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области
58
52
4,17
|Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области
59
53
4,09
|Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области
60
67
4,00
|Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея
61
-
3,95
|Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области
62
55
3,90
|Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области
63
58
3,88
|Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания
64
70
3,84
|Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области
65
48
3,81
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
66
69
3,77
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
67
68
3,75
|Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края
68
57
3,70
|Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края
69
71
3,67
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
70
80
3,63
|Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области
71
74
3,59
|Басаргин Виктор ФедоровичГубернатор Пермского края
72
79
3,55
|Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области
73
72
3,53
|Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия
74
73
3,50
|Худилайнен Александр ПетровичГлава Республики Карелия
75
78
3,48
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
76
63
3,45
|Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края
77
59
3,42
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
78
77
3,39
|Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия
79
76
3,37
|Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области
80
82
3,31
|Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва
81
84
3,25
|Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области
82
66
3,22
|Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области
83
85
3,13
|Маркелов Леонид ИгоревичГлава Республики Марий Эл
84
75
3,00
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
85
83
2,67
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
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