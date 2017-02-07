Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

Трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.

В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью, как и месяц назад, — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на позициях которого не сказался рост политической турбулентности в городе, вызванной решением о передаче РПЦ Исаакиевского собора. На четвертую позицию поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт) — негативный эффект, вызванный серией его критических высказываний в адрес федерального центра по поводу распределения налогов, начинает ослабевать. Напротив, с 4-й на 5-ю строку рейтинга опускается губернатор Тюменской области Владимир Якушев: интересы области затронули скандалы вокруг российского спорта, связанные с риском отмены чемпионата мира по биатлону в Тюмени.

Новым фигурантом рейтинга становится и.о. главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов (61-е место). До назначения Кумпилов возглавлял региональное законодательное собрание — Госсовет республики. На посту главы республики он сменил Аслана Тхакушинова, отставку которого президент В. Путин принял в январе и срок полномочий которого на этом посту подходил к концу. Новый глава республики должен впоследствии быть избран голосованием депутатов Госсовета из числа кандидатур, предложенных президентом. Это назначение сохраняет преемственность власти, что немаловажно для республик Северного Кавказа: бывшего и нынешнего глав Адыгеи объединяют родственные связи и происхождение из одного аула.

На прошедшем ХVI съезде партии «Единая Россия» состоялся ряд важных кадровых решений, затронувших и губернаторский корпус. В частности, в состав Высшего совета партии был избран ряд глав субъектов, в регионах которых «Единая Россия» продемонстрировала высокий результат на прошедших выборах в Государственную Думу. Это глава Республики Крым Сергей Аксенов (14-е место, плюс 1 пункт), губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (19-е место, плюс 2 пункта), глава Тамбовской области Александр Никитин (54-е место, плюс 11 пунктов), губернатор Ростовской области Василий Голубев (30-е место, минус 6 пунктов). В ситуации с В. Голубевым на его позиции в рейтинге, которые немного ухудшились, повлияло осложнение ситуации в регионе в связи с обострением обстановки в Донбассе.

В то же время из Высшего совета были выведены главы ряда регионов. Исключение мурманского губернатора Марины Ковтун (76 место, минус 13 пунктов) и астраханского губернатора Александра Жилкина (65 место, минус 17 позиций) из руководящего органа партии вызвано тем, что результаты «Единой России» на выборах в Госдуму оказались в их регионах не слишком благоприятными и не давали этим губернаторам оснований для особого признания их заслуг перед партией.

Из губернаторов, в регионах которых в этом году ожидаются прямые выборы, укрепляет свои позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (25 место, плюс 7 пунктов) — встреча с В. Путиным была интерпретирована региональной элитой как знак крепких позиций губернатора в преддверии выборов, хотя прямых заверений в поддержке Центр ему пока не давал. Прямой поддержки Кремля не получил пока и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, однако он, проведя кадровые перестановки в региональном правительстве, ситуативно укрепляет свое положение в рейтинговой таблице (72-е место, плюс 7 пунктов).

Напротив, на фоне появившихся предположений о возвращении в правительство губернатор Новгородской области Сергей Митин теряет позиции (62-е место, минус 7 пунктов). Политическое влияние ослабевает и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского — 77-е место (минус 18 пунктов). Череда коррупционных скандалов в Приморском крае, произошедших в прошлом месяце, породила мощную информационную атаку против Миклушевского. В интернете появилась петиция за отставку губернатора, широкий негативный резонанс вызвала заграничная поездка главы региона на новогодние праздники.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в декабре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,86 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,71 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 7,50 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 4 5 7,43 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 5 4 7,25 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 6 7 7,00 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 6 6,63 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 8 9 6,57 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 9 10 6,48 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 10 8 6,40 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 11 11 6,35 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 12 14 6,22 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 13 12 6,17 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 14 15 6,05 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 15 18 6,00 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 16 16 5,95 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 17 22 5,84 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 18 13 5,77 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 19 21 5,70 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 20 19 5,62 Сильное влияние Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 21 17 5,56 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 22 30 5,53 Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области 23 23 5,51 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 24 25 5,48 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 25 32 5,45 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 26 27 5,42 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 27 28 5,39 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 28 29 5,34 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 29 45 5,30 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 30 24 5,28 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 31 30 5,25 Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области 32 26 5,21 Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области 33 36 5,13 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 34 31 5,07 Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края 35 33 5,05 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 36 35 4,99 Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя 37 41 4,96 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 38 38 4,94 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 39 40 4,90 Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области 40 37 4,88 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 41 34 4,85 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 42 39 4,83 Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан 43 42 4,80 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 44 56 4,77 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 45 47 4,74 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 46 61 4,70 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 47 44 4,65 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 48 49 4,62 Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области 49 50 4,58 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 50 43 4,55 Среднее влияние Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 51 54 4,51 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 52 46 4,46 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 53 51 4,42 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 54 65 4,40 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 55 60 4,35 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 56 62 4,33 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 57 64 4,25 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 58 52 4,17 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 59 53 4,09 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 60 67 4,00 Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея 61 - 3,95 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 62 55 3,90 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 63 58 3,88 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 64 70 3,84 Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области 65 48 3,81 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 66 69 3,77 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 67 68 3,75 Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края 68 57 3,70 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 69 71 3,67 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 70 80 3,63 Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области 71 74 3,59 Басаргин Виктор ФедоровичГубернатор Пермского края 72 79 3,55 Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области 73 72 3,53 Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия 74 73 3,50 Худилайнен Александр ПетровичГлава Республики Карелия 75 78 3,48 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 76 63 3,45 Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края 77 59 3,42 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 78 77 3,39 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 79 76 3,37 Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области 80 82 3,31 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 81 84 3,25 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 82 66 3,22 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 83 85 3,13 Маркелов Леонид ИгоревичГлава Республики Марий Эл 84 75 3,00 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 85 83 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук