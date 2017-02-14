Грозный, 14 февраля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Чечне растут потери в электрических и газовых сетях, увеличивается число случаев аварий и перебоев в снабжении. Все эти проблемы связаны с изношенностью сетей республики. Компании-поставщики должны взять на себя полную ответственность за них и перестать ограничиваться обещаниями. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В ходе в совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса республики, которое провел в Грозном министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Чечни отметил, что в последнее время платежная дисциплина в регионе значительно улучшилась. По словам Кадырова, заслуга в этом вовсе не сетевых компаний, а органов власти республики.

«В целях обеспечения своевременной оплаты услуг ЖКХ мы под руководством советника главы ЧР, депутата Госдумы Адама Делимханова создали специальный оперативный штаб, который вынужден брать на себя функции компаний. Так больше продолжаться не может. Компании должны предпринять конкретные шаги по модернизации электрических и газовых сетей республики, а не ограничиваться обещаниями», — призвал Кадыров. По словам главы, этот вопрос неоднократно поднимался на федеральном уровне, но все еще далек от решения.

Лев Кузнецов в свою очередь сказал, что для решения вопросов повышения эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, в частности повышения уровня оплаты за поставленные электроэнергию и газ, была создана межведомственная рабочая группа. Также министр добавил, что проблемы и перспективы развития ТЭК Северного Кавказа находятся на особом контроле у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По итогам совещания было принято решение совместно с Министерством энергетики РФ, ПАО «Газпром» и ПАО «Россети» согласовать сумму инвестиций, необходимых для решения проблем в топливно-энергетическом комплексе, и проработать долгосрочные планы его развития.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году глава Чечни заявлял, что предъявляемые Чечне долги за потребленный газ и электричество не обоснованы. Такую сумму долга, как считает Кадыров, невозможно накопить, так как в регионе высокая собираемость платежей.

В 2014 году наличие больших долгов за потребленную электроэнергию должностные лица Чечни объясняли тем, что у 60% абонентов-граждан отсутствуют электросчетчики. На сентябрь 2014 года было установлено только 136 тысяч приборов учета.

По итогам прошлого года показатель собираемости платежей в Чечне составил 81,4%. При том что в целом по России его величина составляет почти 94%, а на Северном Кавказе всего около 80%.

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В целом по Северному Кавказу по итогам 2016 года долги за газ выросли на 10% до более 70 млрд рублей, за электроэнергию — до 25 млрд рублей на оптовом и до 21 млрд рублей на розничном рынках. В связи с ростом долгов за газ и электроэнергию глава Минкавказа пообещал принять дисциплинарные решения в отношении муниципальных и региональных чиновников уже по итогам первого квартала 2017 года.