Новосибирск, 14 февраля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В ближайшее время новосибирский «Сибмост», скорее всего, сменит собственников. По информации некоторых региональных СМИ, контрольный пакет акций АО достанется консорциуму, ведущую роль в котором играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а также одному из основных кредиторов предприятия — Сбербанку. Процесс смены собственников в компании, являющейся одной из крупнейших подрядчиков в области сооружения мостов и путепроводов в Сибири, подтвердил «Континенту Сибирь» министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов.

Sibmost.ru Рабочий процесс

«Предполагаются изменения в составе собственников. Одним из владельцев акций будет АФК «Система» и другие структуры. Эти организации совместно будут проводить работу по оздоровлению экономической ситуации «Сибмоста». На текущий момент идет процесс оформления документов», — заявил изданию министр.

Издание также уточняет, что новые собственники пока окончательно не решили, как будут распоряжаться приобретенным активом. Пока же генеральный директор компании Сергей Ксенженко, который по данным официального сайта «Сибмоста» все еще занимает эту должность, должен подготовить для акционеров меморандум с ответами на несколько вопросов: способен ли реально «Сибмост» участвовать в работе по проекту Керченского моста, где оптимальнее с точки зрения профессионалов нужно строить четвертый мост через в Обь в Новосибирске, готов ли «Сибмост» к реализации проектов в Красноярском крае и Республике Алтай, а также существует ли возможность подключить мощности компании к строительству аэродромов. Интересует владельцев также любая информация о ранее отчужденных объектах недвижимости компании и шансах вернуть их под контроль. Решения по дальнейшей судьбе активов «Сибмоста» должны быть подготовлены к середине апреля текущего года.

5 февраля «Ведомости», ссылаясь на свои источники, близкие к «Системе» и одному из кредиторов компании, сообщили, что АФК «Система», Сбербанк и «Сибмост» заключили соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании. Один из собеседников издания сказал, что сделка — если она состоится — многоступенчатая: обсуждаются разные варианты партнерства — все зависит от размера инвестиций в компанию.

«Действительно, к нам поступило предложение по поводу компании «Сибмост», однако никаких конкретных решений по данному вопросу не принято», — сообщил представитель «Системы». О том, что никаких решений не принято, сказал и представитель Сбербанка. А представитель «Сибмоста» от комментариев отказался.

6 февраля первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин заявил, что на текущий момент никакого изменения в составах акционеров «Сибмоста» нет. И единственное, что он комментирует — это то, что ведутся переговоры по реструктуризации задолженности с банками и другими кредиторами.

Одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны — новосибирская компания «Сибмост» — было создано в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». За это время «Сибмост» построил в России и странах СНГ свыше 4100 мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

Согласно информации на сайте «Сибмоста», за последние годы мостостроителями «Сибмоста» введены в эксплуатацию такие важнейшие объекты федерального значения, как третий автомобильный мост через Обь в Новосибирске, четвёртый автомобильный мост через Енисей в Красноярске, мост через реку Алдан в Якутии, северный обход Новосибирска, мост через реку Баргузин в Бурятии, аэропорт «Горно-Алтайск», аэропорт «Абакан» в Хакасии, самый крупный инфраструктурный объект в Якутии — мост длиной в 400 метров на реке Восточная Хандыга, автомагистраль I категории М-52 в Республике Алтай, обход Бийска, самая длинная в стране противолавинная галерея на трассе Абакан-Кызыл, реконструкция дороги Кызыл-Озек — Александровка — Урлу-Аспак в Республике Алтай, многоуровневая транспортная развязка в Томске, мост через р. Большая Кетеме и мост через реку Тамма (ж\д линия Беркакит — Томмот — Якутск).

Важнейшими задачами для компании сейчас являются строительство Восточного обхода Новосибирска, обходов городов Канска и Мариинска, реконструкция аэропортов Самары и Кызыла, строительство крупных объектов в Республике Алтай, Красноярском крае, в Якутии, Бурятии и Туве. Деятельность АО «Сибмост» представлена в двенадцати регионах России.

Также стоит отметить, что в настоящее время продолжается рассмотрение иска «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд рублей, о возмещении убытков, понесенных при строительстве Бугринского моста.

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Напомним, что в декабре 2016 года вице-президент «Сибмоста» по безопасности Сергей Савченков во время выступления перед депутатами горсовета сообщил, что ситуация в компании тяжелая, но стадии банкротства нет, также не было на тот момент и решения о введении внешнего управления. Компания вела переговоры со Сбербанком и АФК «Система» о санации. Сбербанк считается крупнейшим кредитором АО «Сибмост». Сегодня, 14 февраля, стало известно, что арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по требованиям «Сбербанка» в отношении «Сибмоста» о признании компании банкротом. «Сбербанк» отказался от иска. Также, банк погасил задолженность компании перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. После чего организация отказалась от своих претензий. Правда, у новосибирской мостостроительной компании еще остались кредиторы, среди которых банк «Акцепт», Экспобанк и другие.