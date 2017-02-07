Суд отложил разбирательство по спору мэрии Новосибирска с «Сибмостом»

Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Седьмой Арбитражной Апелляционный суд города Томска до 2 марта отложил рассмотрение апелляционной жалобы мэрии Новосибирска по иску «Сибмоста» о взыскании убытков на 2,5 млрд рублей при строительстве Бугринского моста, следует из информации на сайте суда. Рассмотрение апелляционной жалобы проходило сегодня, 7 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск компании «Сибмост» к управлению дорожного строительства Новосибирска и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Компания требовала взыскать с муниципалитета 2,5 млрд рублей за то, что власти не вовремя передали земельный участок при строительстве Бугринского моста. «Сибмост» заявил, что из-за этого не смог вовремя приступить к работам и понес дополнительные финансовые затраты.

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Мэрия Новосибирска, в свою очередь, заявила, что приложит все усилия, чтобы отменить решение о выплате 2,5 млрд рублей «Сибмосту».

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16 января Седьмой Арбитражный Апелляционный суд Томска, рассмотрев апелляционные жалобы управлению дорожного строительства Новосибирска и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города и городской администрации Новосибирска на решение суда Новосибирской области по исковому заявлению «Сибмоста» посчитал, что апелляционные жалобы поданы с соблюдением требований, принял их к совместному рассмотрению и постановил возбудить производство по ним. Судебное разбирательство по жалобам было назначено на 7 февраля 2017 года. До этого времени участвующим в деле сторонам нужно было представить в суд отзыв на апелляционную жалобу.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ, на сегодняшнем судебном разбирательстве присутствовала группа поддержки мэрии, в частности, депутат Государственной думы Вера Ганзя, депутат Законодательного собрания, советник мэра Андрей Жирнов и депутаты Горсовета Иван Конобеев и Глеб Черепанов. В новосибирском обкоме КПРФ отметили, что по словам Веры Ганзя, позиция представителей мэрии Новосибирска выглядела более аргументировано, так как во время слушания группа юристов, «в частности Маргарита Маслова (руководитель правового департамента мэрии Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) задавала очень грамотные вопросы, на которые были получены слабые неаргументированные ответы от противной стороны» и по итогу заседания Апелляционный суд решил разобраться в полученных доказательствах.

Напомним, третий мост в Новосибирске, Бугринский, был сдан в эксплуатацию 8 октября 2014 года. Контракт стоимостью 14,8 млрд рублей был подписан в декабре 2009 года. Объект должен был быть возведён к апрелю 2012 года. Мэрия Новосибирска, при этом, обязалась зарезервировать земельные участки и расселить около 350 частных жилых домов, своевременно предоставив участки генподрядчику. Фактически разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. В результате сроки строительства моста увеличились на 2,5 года. За это время произошло удорожание проекта.

Отметим, что Бугринский мост имеет самый большой в России и СНГ арочный пролет длиной 380 метров, длина его с подъездными путями 5,82 километра. Пропускная способность — 60 тысяч автомобилей в сутки. При этом у горожан и некоторых депутатов до сих пор возникают вопросы относительно целесообразности строительства этого моста — он так и не заработал на полную мощность.

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