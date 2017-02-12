Берлин, 12 февраля, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Бывший глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, за которого проголосовали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев, избран новым президентом страны. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, Deutsche Welle.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

«Президентом Германии избран экс-глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, — говорится в сообщении. — Он был единым кандидатом от блока ХДС/ХСС и СДПГ и набрал абсолютное большинство голосов уже в I туре».

Второе место по итогам голосовая занял исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге (128 голосов), выдвинутый Левой партией. Вице-председатель «Альтернативы для Германии» Альбрехт Глазер, набравший 42 голоса, стал третьим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего президента Германии Йоахима Гаука истекают 17 марта 2017 года. Политик отказался выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, ссылаясь на возраст.

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