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Почти 60% немцев уверены, что Штайнмайер будет хорошим президентом ФРГ

Политика
Имя нового главы государства федеральное собрание назовет 12 февраля 2017 г

Берлин, 12 февраля 2017, 03:46 — REGNUM  Бывший министр иностранный дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, являющийся ведущим кандидатом на должность президента страны, отлично справиться с этой должностью. Такое мнение в результате проведенного опроса высказали 59% граждан Германии, сообщает 11 февраля издание Bild am Sonntag.

Почти пятая часть опрошенных (19%), считают, что экс-глава МИДа не соответствует посту главы государства.

Федеральное собрание, созванное специально для избрания президента Германии, вынесет решение уже в воскресенье, 12 февраля. Для того чтобы Штайнмайер стал президентом, необходим 631 голос, то есть 50% плюс один голос. Федеральное собрание ФРГ состоит из 630 депутатов Бундестага и ровно такого же количества представителей федеральных земель.

Напомним, полномочия действующего президента Германии истекают 17 марта 2017 года. Политик отказался выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, ссылаясь на возраст. Между тем Франк-Вальтер Штайнмайер — самый популярный человек на политической арене ФРГ, и пользуется уважением различных политических сил в стране. Согласно опросу, проведенному ARD-Deutschlandtrend в ноябре прошлого года, 72% немцев довольны были довольны его работой на посту главы МИДа. Кроме того, Штайнмайер уже несколько лет подряд занимает первую строку рейтинга самых популярных политиков страны.

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