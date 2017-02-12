Санкт-Петербург, 12 февраля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Акция «Синее кольцо» у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге завершилась около 14:30 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. По подсчетам организаторов, вокруг Исаакия собралось около 2 тысяч человек

Юлия Карнаева ИА REGNUM Синяя лент — символ протеста

Юлия Карнаева ИА REGNUM Хоровод вокруг Исаакиевского собора

Полиция оценила число собравшихся в 1−1,2 тыс. человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прверка митингующих

Отдельные участники продолжили общение с депутатами в Исаакиевском сквере. Как сообщил собравшимся депутат Заксобрания Борис Вишневский, организацию ЮНЕСКО проинформировали о ситуации с Исаакиевским собором. Напомним, что весь исторический центр является объектом всемирного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Встреча с депутатами

Когда участники акции расходились, у них произошла стычка с активисткой НОД, которая держала плакат «Нет майдану» и «Предоставим чрезвычайные полномочия президенту Владимиру Путину». Противники передачи собора засыпали ее вопросами о том, «при чем здесь Путин», «сколько стоит плакат».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция против передачи музея-памятника Исаакиевский собор РПЦ

«Какой флаг вы охраняете, мне стыдно за вас», — обратилась пожилая петербурженка к двоим полицейским, которые дежурили у активистки с флагом НОД. «Я охраняю не флаг, а общественный порядок», — пояснил правоохранитель.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Полиция

Собравшиеся были недовольны тем, что женщину не задерживают и не прогоняют, в то время как, по их словам, полицейские заставляли их убирать собственные плакаты в разгар акции. Оппоненты попытались спровоцировать задержание, встав с пикетом против передачи собора РПЦ возле активистки НОД, но их попросили удалиться.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты

«Вы провокатор», — выкрикнул «синеленточник» женщине. «А ты баран», — ответила она ему, на что полицейский сделал активистке замечание.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участники акции

Участники акции против передачи собора РПЦ также утверждали, что активистка НОД мешала им водить хороводы вокруг Исаакия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледяное сердце у Исаакиевского собора

Напомним, что утром вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи собора Русской православной церкви. В нем приняло участие несколько тысяч человек, включая священнослужителей Санкт-Петербургской епархии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция против передачи музея-памятника Исаакиевский собор РПЦ

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