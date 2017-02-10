Москва, 10 февраля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 9 февраля возвращались к отметке 55,90, что в довольно высокой мере обусловлено техническими факторами, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Дело в том, что были опубликованы данные от EIA по запасам нефти в США, и они отразили их резкий рост на 18,8 млн баррелей. Если учесть, что в Штатах ожидается сокращение спроса на нефть со стороны НПЗ и это на фоне роста объемов добычи, можно полагать, что процесс балансировки рынка затянется на более длительный период времени», — предположила Рогова.

«Хотя отдельные позитивные прогнозы все же поступают. Например, Goldman Sachs ждет дефицита предложения на рынке нефти уже в первой половине 2017 года. И, видимо, такие высказывания выступают в поддержку энергоносителя», — отметила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют небольшую положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения. По состоянию на 08.15 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,02% — до 55,63 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,04% — до 53,02 доллара за баррель.