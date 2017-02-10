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«Нефть ждет прогноз на будущее»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 10 февраля

Москва, 10 февраля 2017, 08:22 — REGNUM  Торги по нефти 9 февраля завершились ростом. По итогам дня цена на нефть сорта Brent повысилась на 1%, до $55,69 против сессионного максимума $55.89. По мнению считает аналитика Альпари Владислава Антонова, рост нефтяных котировок был остановлен укреплением доллара США на рынке форекс на фоне повышения доходности американских облигаций после заявлений президента США Дональда Трампа.

Сегодня, 10 февраля, за баррель Brent дают $55,67. После снижения до $55,30 цена вернулась к уровню $55,65. Техническая картина на часовом периоде не препятствует движению цены в район $56,10 — $56,30. Да и вряд ли покупатели будут активны до 12:00 мск. В это время выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (МЭА). В отчете будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на нефтяном рынке. Анализ МЭА важен для нефтетрейдеров, чтобы определить будущее движение цен на нефть.

При оптимистичных прогнозах МЭА цена на Brent способна восстановиться до $56,26, а при пессимистичных вернуться в район $55,00. На американской сессии выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes.

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