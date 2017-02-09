Гатчина, Ленинградская область, 9 февраля, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Проверка границ территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Новый свет-Эко» в Гатчинском районе Ленинградской области показала, что возвышение полигона над средним уровнем окружающего рельефа составляет 44,1 метра. Разрешенная в лицензии полигона высота отходов превышена на 21,6 метра. Об этом сегодня, 9 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета государственного экологического надзора.

3D-модель полигона в Гатчинском районе

Специалисты Госэконадзора 3 февраля провели проверку границ полигона ТБО «Новый Свет-Эко», возмущение деятельностью которого, как сообщало ИА REGNUM, на заседании областного правительства высказал глава региона Александр Дрозденко.

Согласно данным, полученным при помощи авиационной съемки квадрокоптером, фактическая площадь полигона составляет 388 558 кв. метра, отходами ТБО занято 287 305 кв. метра, суммарный фактический объем отходов — 7 776 808 кубометров, фактов выхода полигона за кадастровые границы занимаемых участков не выявлено.

Однако установленная максимальная высота ТБО над фактическим рельефом составила 44,1 метра, что является превышением на 21,6 метра разрешенной проектной документацией высоты в 22,5 метра.

Возвышение ТБО на полигоне над уровнем моря

Материалы по итогам облета полигона направлены главе Ленобласти и в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Госэконадзор формирует план проверок, согласно которому до 1 сентября 2017 года при помощи аэросъемки будут исследованы границы всех лицензированных полигонов области.

Кадастровые и фактические границы полигона

Напомним, в июне 2016 года Росприроднадзор по СЗФО провел проверку деятельности полигона «Новый Свет-Эко», в ходе которой были зафиксированы отступления от проектной документации, в частности, превышение высоты и мощности полигона.

В конце 2016 года руководитель Росприроднадзора утвердил заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, предусматривающее увеличение максимальной высоты полигона до 71,5 метра, что дает гатчинскому полигону основания для обращения в ведомство для замены лицензии. «Приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользование полигон имеет право «вырасти» на 27,4 метра за ближайшие 2 года», — сообщили в пресс-службе Госэконадзора.

Читайте также: Все «мусорные» полигоны Ленобласти проверят беспилотниками

Отметим, весной прошлого года во время плановой проверки инспекторы Росприроднадзора по СЗФО установили, что предприятие «Новый свет-Эко» эксплуатирует полигон для размещения отходов III и IV классов опасности с отступлением от проектной документации и не установило необходимые инженерные коммуникаций, в связи с чем ведомство добилось через суд штрафа размером 100 тыс. рублей. Глава региона, в свою очередь, подчёркивал неудовлетворенность применяемыми на полигоне технологиями переработки мусора.