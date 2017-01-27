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Все «мусорные» полигоны Ленобласти проверят беспилотниками

Общество
После «разноса» губернатора Ленобласти запущена масштабная проверка мест складирования отходов

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 27 января 2017, 16:29 — REGNUM  В Ленинградской области начались проверки соответствия фактических границ «мусорных» полигонов проектной документации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Первым под ревизию попал полигон ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе, возмущение деятельностью которого на заседании областного правительства высказал накануне глава региона Александр Дрозденко. Сегодня чиновники отреагировали на выступление губернатора.

«Недопустимо, чтобы вместо использования высокотехнологичных систем работы с отходами полигоны увеличивали свою высоту и площадь. Сортировка и прессование — минимум те две технологии, которые необходимо применять», — заявил председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Михаил Козьминых.

Проверки начнутся уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба областного правительства. На полигоне «Новый Свет — Эко» комитетом будет опробована беспилотная техника, которая позволяет сформировать 3D-модель местности, измерить объем находящихся на полигоне отходов, определить границы с точностью до 10 см.

В соответствии с планом проверок, в течение полугода все площадки хранения и размещения отходов в Ленобласти пройдут аналогичную проверку.

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Напомним, на состоявшемся накануне заседании областного правительства Александр Дрозденко сообщил, что, по его данным, «Новый Свет — Эко» решил увеличить высоту полигона до 72 метров, тогда как «они давно уже вышли за границы своего земельного участка и складируют отходы на землях сельхозназначения».

В связи с этим губернатор поручил подготовить жалобу в прокуратуру региона, чтобы потом, когда уже будет поздно, не пришлось, по аналогии с полигоном «Южный», закрывать его при поддержке ОМОНа.

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Выяснилось также, что Гатчинский полигон уже был оштрафован за превышение по высоте. Однако он действительно подал заявление на новую лицензию и прошел федеральную экологическую экспертизу в центральном аппарате Росприроднадзора в Москве, сообщил начальник департамента Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей.

Контрольное управление губернатора Ленобласти сообщило, что в ходе проверок двух участков этого полигона весной и летом 2016 года выяснилось, что один из них действительно имеет сельхозназначение, но используется под складирование отходов. Об этом сообщили Россельхознадзору, тот признал факт нарушения и передал материалы в прокуратуру. А там, в свою очередь, сослались на конфликт хозяйствующих субъектов, в который надзорное ведомство не может вмешаться.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как идиоты деревенские, на те же грабли»: Дрозденко о полигонах Ленобласти

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