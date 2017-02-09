Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2017, 15:11 — ИА Регнум.

Туркменский специалист Курбан Бердыев, который занимает пост вице-президента и тренера футбольного клуба «Ростов», не собирается менять донскую команду на столичный «Локомотив». Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который держит на контроле ситуацию в команде, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Курбан Бердыев — это уникальный тренер. Я считаю, что это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. На мой взгляд, «Ростову» крупно повезло, что именно он стал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует уже второй сезон, свидетельствует о том, что он может поставить игру. Тренер показал, что каждый футболист на своей позиции может приносить максимум пользы для команды. Конечно, мы хотели бы, чтобы Бердыев продолжал работать в клубе», — сказал куратор.

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Все силы туркменский специалист сейчас бросил на подготовку дружины ко второй части российского чемпионата и к предстоящему матчу со «Спартой» из Праги (встреча состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА — прим. ИА REGNUM). К вопросу о продолжении сотрудничества Бердыева с «Ростовом» будет поднят уже июне 2017 года.

Напомним, в сентябре 2016 года было объявлено, что Курбан Бердыев остается в клубе на посту вице-президента — тренера «Ростова». До этого он был наставником желто-синих с декабря 2014 года по июль 2016 года. Работу в донской дружине Бердыев продолжит как минимум до конца сезона 2016/17. Именно на этот срок рассчитан контракт.

В то же время был назначен главный тренер команды. Им стал Иван Данильянц, до этого работавший в качестве тренера ФК «Ростов».

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