Москва, 8 февраля, 2017, 16:48 — ИА Регнум.



Sagredo Символ КГБ Белоруссии

Спецслужбы Белоруссии проводят оперативные мероприятия практически у стен Кремля. Есть все основания полагать, что действия спецгруппы КГБ Белоруссии не согласованы с ФСБ.

8 февраля в офис ИА REGNUM пришел неизвестный с просьбой о встрече с шеф-редактором агентства Юрием Баранчиком. Представившись Денисом, он заявил, что готов передать Баранчику конфиденциальную информацию от «очень серьезных людей», причем может изложить её только лично. На предложение провести разговор с руководством ИА REGNUM Денис категорически отказался, сообщив, что может указать только «направление информации», но оставил номер телефона.

Стоит отметить, что часом ранее на территории фабрики Красный Октябрь были замечены два человека, которые по виду проводили осмотр офисных площадей. Один из них был тот самый Денис, пришедший позже один в офис ИА REGNUM.

Заместитель генерального директора ИА REGNUM по телефону связался с приходившим в офис агентства Денисом.

«Я не знаю, с кем я разговариваю и не могу дать информацию. Я опасаюсь с вами общаться и буду общаться только с Баранчиком», — заявил Денис.

«У меня есть информация, которая будет интересна Баранчику, по крайней мере, он о ней писал. Сейчас не буду об этом говорить, тем более по телефону. Я могу только сказать направление и с вами встретиться. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу», — подчеркнул приходивший.

«Направление разговора — Белоруссия, больше ничего сказать не могу. Давайте договоримся о встрече. Мне сказали, что разговаривать можно только с ним, мне его порекомендовали люди с очень хорошей репутацией. Я не могу сказать кто», — подчеркнул Денис.

На прямой вопрос заместителя генерального директора: «Вы из КГБ?» (Комитет государственной безопасности Республики Беларусь — прим. ИА REGNUM ) Денис ушел от ответа. После паузы, вызванной замешательством, он добавил: «Я буду искать какой-то компромисс, чтобы себя обезопасить, чтобы никто не узнал, что я с этим человеком встречался. Если интересы совпадут, мы можем встретиться. Буду думать и свяжусь с вами. Будем на связи. Не прощаемся».

(Запись разговора имеется в распоряжении редакции)

Есть все основания полагать, что приходивший и его напарник являются сотрудниками спецслужб Белоруссии, и на территории фабрики Красный Октябрь, и в офисе ИА REGNUM проводили оперативные мероприятия.

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Стоит добавить, что в понедельник, 6 февраля, эти же люди были замечены недалеко от офиса ИА REGNUM у автомобиля с белорусскими номерами.

Учитывая, что в Белоруссии арестованы авторы ИА REGNUM, а Юрий Баранчик, по версиям белорусских правоохранителей, является «организатором преступной группы», у агентства имеются обоснованные опасения, что данные оперативные мероприятия проводятся в рамках разработки новых уголовных дел в отношении других российских журналистов.

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Кто в Беларуси создает из России врага

Добавим, что сегодня, 8 февраля, также были зафиксированы попытки взлома корпоративной почты сотрудников ИА REGNUM.

Настоящим ИА REGNUM обращается к ФСБ РФ с просьбой провести проверку по существу имевшего место инцидента.

ИА REGNUM готово предоставить все материалы, включая аудио‑ и видеофайлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни. Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными. Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.