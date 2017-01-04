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«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»

Политика
Политологи видят в задержании журналистов ИА REGNUM следствие заигрывания Белоруссии с оппонентами России
Рябь
Susan
Рябь

Брянск, 4 Января 2017, 12:02 — REGNUM  Отношение властей Белоруссии к людям, работающим в информационном поле, а тем более работающим в информационном поле в интересах России и для выстраивания корректных взаимоотношений между братскими народами, вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил член Брянского регионального представительства Изборского клуба Александр Щербенко.

По мнению политолога, задержание журналистов ИА REGNUM в Белоруссии — всего лишь вершина айсберга. Скорее всего, это только «определенная рябь тех глубинных процессов, которые проходят в сфере геополитики», считает собеседник агентства.

«Не так давно в Белоруссии изымались из продажи книги Николая Старикова, потому что в них были пророссийские идеи, государственнические. Очень бы не хотелось, чтобы эти случаи превратились в перманентность, но это становится нездоровой тенденцией. И если это не поворот в сторону от России, то это определенная схема заигрывания с оппонентами русского мира. На социальном уровне нам весьма неприятно наблюдать притеснения людей, работающих на российские солидные информационные ресурсы. И хотелось бы, чтобы МИД учитывал социальный запрос. Почему этого не было сделано, пока непонятно, потому что много информации, которая не выходит в открытое пространство», — сказал Александр Щербенко.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни. Позже на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство полностью разделяет точку зрения посла.

При этом действия представителя министерства вызвали вопросы у экспертов. В частности, доцент факультета журналистики Воронежского государственного университета Роман Жолудь считает, что позиция МИД России идет в разрез с международной дипломатической практикой — как правило, сотрудники МИД разных стран оказывают поддержку журналистам изданий собственного государства (даже если эти журналисты имеют другое гражданство), а не занимаются разбором полетов.

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Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии
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