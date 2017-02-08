Тегеран, 8 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Сделку ОПЕК и стран, не входящих в картель, по сокращению объемов добычи нефти в стоит продлить до конца текущего года. Этот вопрос требует тщательного изучения и обсуждения. Об этом в интервью агентству Fars рассказал министр нефти Ирана Бижан Зангане. При этом он отметил, что сам склоняется к тому, что соглашение должно распространять и на вторую половину текущего года.

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На встрече с представителями делегации из Венесуэлы Зангане подчеркнул, что считает, что подписантам соглашения стоит уменьшить количество добываемого черного золота до конца года. «Этот вопрос нуждается в обсуждении и оценке», — сказал иранский министр. Причем в этом плане его позиция схожа с позицией венесуэльской делегации, обратил внимание сам Зангане.

Он также сказал, что соглашение ОПЕК и стран не ОПЕК положительным образом сказывается на ситуации на нефтяном рынке. Сами нефтедобывающие государства продолжают придерживаться своих обязательств по достигнутым ранее договоренностям.

Ранее глава министерства нефти Ирана уже говорил, что надеется на то, что крупнейшие нефтедобывающие страны будут придерживаться соглашения и сократят таким образом затоваренность рынка. Примечательно, Тегеран изначально заявлял, что после отмены ряда санкций планирует развивать свою нефтедобывающую отрасль, поэтому поддерживает намерение ОПЕК стабилизировать ситуацию на рынке, но сам к сделке не будет присоединяться в полной мере. Так, ИРИ, долго отстаивающая свое право не участвовать в соглашении, получила возможность даже немного нарастить нефтепроизводство в рамках договоренностей. Сокращение добычи также не касается Нигерии и Ливии, где падение производства произошло от независящих от них причин.

Как ранее писало ИА REGNUM, 30 ноября в Вене состоялось заседание ОПЕК, на котором было принято решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. Основные обязанности по сокращению добычи взяла на себя Саудовская Аравия, первая в ОПЕК страна по объемам добычи. Королевство уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак — на 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс.

Позднее, 10 декабря, члены ОПЕК и 11 других производителей нефти в Вене договорились о полугодовом сокращении добычи. Помимо России, которая согласилась уменьшить производство нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, сократить добычу согласились еще десять стран вне ОПЕК, наиболее существенно — Мексика, Оман и Азербайджан. Общий вклад стран, не входящий в картель, составит 558 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, черное золото возобновило снижение в ходе торгов в связи с опасениями трейдеров по поводу сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара. В частности цена апрельских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:12 по московскому времени уменьшилась на $0,22 (0,39%) — до $55,5 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на $0,17 (0,32%) — до $52,84 за баррель. Специалисты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд — на 2,5 млн баррелей с объявленных на в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для этого времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей.

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