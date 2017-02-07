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«Цены на нефть подтачиваются»

Экономика
Это происходит из-за сланцевой индустрии США, где число буровых продолжает расти ударными темпами
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 7 февраля 2017, 10:19 — REGNUM  Нефть начала новую торговую неделю с очередной безуспешной попытки пробить отметку 57 долл./баррель по сорту Brent. Давление на сырьевой сегмент оказало сочетание факторов, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Это и восстановление доллара против большинства валют, и уклонение от рисков, обусловившее спрос на безопасные активы. Кроме того, сказалась отложенная реакция на неутешительные сигналы со стороны сланцевой индустрии США, где число буровых продолжает расти ударными темпами. И хотя рынок пока сдержанно реагирует на рост активности сланцевиков, в определенный момент «чаша терпения» может переполниться, особенно если возникнут сомнения в добросовестном исполнении обязательств ОПЕК и других независимых производителей», — пояснил Салас.

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«На этой неделе выйдут данные об увеличении запасов и добычи углеводородов в США, причем показатели могут оказаться довольно высокими, что сулит развитие коррекции Brent от заветного уровня 57 долл./баррель с целью на 55,30 после подтверждения утраты зоны 56», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, нефть слегка дорожает в рамках коррекции после удешевления более чем на 2% на торгах в понедельник. По состоянию на 08:20 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,22% — до 55,84 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,19% — до 53,11 доллара за баррель.

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