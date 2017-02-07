Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2017, 02:00 — ИА Регнум. День торгов на мировых рынках оказался неудачным для нефтяников — акции энергетических компаний снижались вслед за спадом цены на нефть, несмотря на общий рост рынка, передает Associated Press 8 февраля.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Так, «неудачником» торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня стала компания Chevron — акции компании упали на $1,59 (1,4%), до $111,39. Еще сильнее просели акции Newfield Exploration, которые снизились на $1,69 (4,2%), до $39,02, а также акции Murphy Oil, потерявшие $1,14 (3,9%) и упавшие до $27,95.

На стоимость акций энергетических компаний оказала прямое влияние стоимость нефти — цена барреля нефти марки Brent за день упала на 67 центов (1,2%), к моменту окончания торгов в Лондоне «эталонный» баррель оценивался в $55,05.