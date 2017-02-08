Фондовый рынок США сохранил рост, но пока нестабилен

Несмотря на общий рост рынка, акции нефтяных компаний просели в цене

Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США закрылись в плюсе — рынок сохранил рост, но пока нестабилен, передает Associated Press 8 февраля.

За день торгов на Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 37,87 пункта (0,2%), до 20 090,29 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,52 пункта (0,02%), до 2293,08 пунктов. Композитный Nasdaq вырос на 10,67 пункта (0,2%), до 5674,22 пунктов.

При этом рынок в течение дня долгое время находился в минусе. Так, Dow Jones падал ниже «символического» значения в 20 000 пунктов, однако смог отыграть потерянное к моменту окончания торгов.

Источником нестабильности стали компании энергетического сектора — несмотря на общий рост рынка, акции нефтяных компаний просели в цене вслед за ценой нефти — стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне упала на 67 центов (1,2%), закрывшись на уровне $55,05.

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