Симферополь, 7 февраля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Крыму глава республики Сергей Аксёнов попросил прокуратуру проконтролировать качество дорожных работ у села Васильевка после того, как лично увидел, что дорожные рабочие насыпали асфальт в лужу. Видеозапись о работе ремонтной бригады Аксёнов опубликовал в своём аккаунте на youtube.

YouTube Сергей Аксёнов

«Смотрите, ну вы в лужу положили асфальт, ну он что, будет держать? Мужики, ну что вы делаете, ребята? — возмущается на видео работой дорожников глава Крыма, стоя перед асфальтом, высыпанным в лужу. — Ну что же это такое, мужики? Останавливайте работу, всё, закрыли тему, никакого асфальта не высыпайте».

Позже Аксёнов написал в Facebook, что просит прокуратуру обратить внимание на эту историю.

«Сегодня во время рабочей поездки в Белогорский район на подъезде к селу Васильевка подрядчик демонстративно высыпал в лужу горячий асфальт. На мой взгляд, это материал для уголовного дела, прошу прокуратуру Республики Крым особенно обратить внимание на эту ситуацию. Только тотальный контроль и вмешательство надзорных и правоохранительных органов может предотвратить такие вопиющие случаи», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов уволил вице-премьера Крыма Олега Казурина за неисполнение сроков реализации ФЦП по развитию Крыма, а также неосвоение денег, выделенных на дороги. Также глава республики уволил исполняющего обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма Игоря Кравченко после скандальных публикаций его невесты в Instagram — девушка хвасталась дорогими подарками от чиновника.

Как заявляли ранее сотрудники ГИБДД, в 55% случаев в местах совершения ДТП выявляются нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Читайте также:

Глава Крыма: «Кадровую политику формирую я»

Нескромность невесты стоила крымскому чиновнику карьеры

ГИБДД: больше половины ДТП в Крыму происходит из-за плохих дорог