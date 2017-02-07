Ленинградская область, 7 февраля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградская область пока не могут найти взаимопонимание по проблеме полигона «Красный Бор», но 2017 год должен стать переломным в этом отношении. Такое мнение сегодня, 7 февраля, на заседании областного экологического совета высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон Красный Бор

Полигон опасных химических отходов «Красный Бор» расположен в Тосненском районе Ленобласти, однако находится в ведении властей Санкт-Петербурга.

Глава 47-го региона подчеркнул, что важной задачей на 2017 год остается взаимодействие между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по целому ряду экологических вопросов. Прежде всего, это вопросы, связанные с оборотом отходов, заявил Дрозденко.

«Мне кажется, что этот год должен быть ключевым, переломным в этом отношении. Мы видим, например, что пока мы не слышим друг друга по проблеме Красного Бора. Мы увидели и позицию города: когда приезжал министр природных ресурсов, был визит на полигон «Красный Бор», и, к сожалению, наша сторона не присутствовала. С одной стороны, для нас это хорошо, это подчеркнуло, что собственник этого полигона Петербург, но все-таки правильнее было присутствие членов правительства обоих регионов», — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что позиция Минприроды властям Ленобласти понятна, она заключается в том, что Петербург должен подготовить все правоустанавливающие документы, чтобы решить вопрос культивации. «Наша позиция по этому вопросу не изменилась. Мы считаем, что в том виде, в котором полигон сегодня существует, он требует рекультивации. Срочной рекультивации с привлечением серьезных финансовых ресурсов», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

Глава региона также добавил, что в этом году к работе областного экологического совета будет обращено пристальное внимание жителей региона, общественных организаций. «Активисты-экологи ждут от нас прорывных действий, принятия серьезных решений. Не только решений, которые повлияют на этот год, но и которые заложат хороший фундамент для будущей работы правительства региона и муниципальных образований, направленной на решение экологических проблем», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, департамент Росприроднадзора по СЗФО в июне 2016 года подал иск с требованием лишить полигон «Красный Бор» лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов за грубое нарушение лицензионных требований. По данным ведомства, полигон систематически не соблюдал технологический регламент обезвреживания отходов, следствием чего может стать разрушение монолитной структуры кембрийских глин и загрязнение подземных вод токсинами. Однако дело в суде Росприроднадзор проиграл, и теперь ведомство подает апелляцию.

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Недавно депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву просьбой принять «Красный Бор», ныне подотчетный властям Северной столицы, в федеральное ведение. Дмитрия Медведева просят включить полигон «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволит предусмотреть федеральное финансирование его рекультивации.

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Александр Дрозденко, в свою очередь, возмутился такой инициативой городских парламентариев. По его мнению, за рекультивацию полигона должен заплатить основной поставщик отходов — Санкт-Петербург.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. До 2014 года полигон был единственным местом приема промышленных токсичных отходов не только Северо-Западного, но и других регионов России. За это время на территории полигона были заполнены и закрыты более 60 карт-котлованов. Полигон полностью исчерпал свои возможности по приему отходов.