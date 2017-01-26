«Как идиоты деревенские, на те же грабли»: Дрозденко о полигонах Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возмущен стремлением депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга откреститься от проблемы рекультивации полигона «Красный Бор», обратившись с просьбой передать опасный объект, находящийся на территории Ленобласти, в федеральное ведение. Об этом сообщает сегодня, 26 января, корреспондент ИА REGNUM с заседания областного правительства.

Напомним, 25 декабря депутаты петербургского Заксобрания обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять в федеральное ведение полигон опасных химических отходов «Красный Бор». Парламентарии подчеркнули, что полная рекультивация «Красного Бора» не по силам бюджету Петербурга и Ленобласти.

Обращаясь сегодня к начальнику управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николаю Борисову, Александр Дрозденко напомнил, что деньги за утилизацию разнообразного мусора, производимого в Северной столице, остаются в Петербурге, а экология при этом нарушается в Ленобласти. Хорошо эту ситуацию показывает, по словам губернатора, ситуация с полигоном «Красный Бор».

«Гадили 40 лет! Как только дело дошло до рекультивации, депутаты Петербурга дружно голосуют: «Отдайте это правительству Российской Федерации, пусть теперь Российская Федерация или Ленинградская область занимаются этой проблемой. Мы не хотим этим заниматься, потому что полигон находится не на территории Петербурга». Ничего себе депутаты приняли разумное решение! Как страусы, голову в песок засунули, и проблему мы не видим. И сегодня мы продолжаем с вами, как идиоты деревенские, на те же грабли — «раз» нам по башке ударили, а мы стоим с этими граблями играемся, пока, видимо, лоб уже до конца не разобьем себе», — возмутился Александр Дрозденко.

Такую бурную реакцию главы региона вызвали поступившие к нему данные о том, что полигон ТБО ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе решил увеличить высоту складирования отходов до 72 метров.

«Вообще кто это разрешает? Я уже несколько раз просил выйти и проверить. По моим данным, они уже давно вышли за границу своего участка и складируют отходы на землях сельхозназначения. Они что, так и будут издеваться над Гатчинским районом, над нами?», — заявил Дрозденко.

Вместе с тем, глава региона согласился, что в Петербурге нет места для мусорных полигонов, и власти Ленобласти, по его словам, это прекрасно понимают. «Понимаем, что они должны находиться на территории Ленинградской области. Тогда давайте установим свои правила игры, по которым будут играть и Петербург, и перевозчики, и владельцы полигонов», — сказал Дрозденко.

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«Красный Бор» — крупнейший полигон для утилизации токсичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий, расположенный в 30 км от Петербурга, в Тосненском районе Ленобласти. Полигон был основан в 1969-м году, но вместо запланированных трех лет проработал 45 — причем до 2014-го года фактически оставался единственным местом приема промышленных токсичных отходов не только Северо-Западного, но и некоторых других округов России. Площадь полигона составляет 73 га. Сейчас он официально не принимает новые отходы.

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