Мадрид, 7 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. «Когда он в минувшую среду впервые появился на тренировке «Райо» фанатская группировка «Буканерос» встретила его словами «Мерзавец! Неонаци! Убирайся отсюда!» После нескольких дней сомнений и размышлений Зозуля принял решение отказаться от выступлений за «Райо Вальекано».

Lasexta.com Роман Зазуля

«Надо полагать, фанаты столичного клуба насмотрелись RT и Sputnik, поэтому так отреагировали на прибытие футболиста, награжденного президентом его страны медалью за вклад в развитие вооруженных сил государства, — выдвигает предположение корреспондент издания Карлос Торральба. — Украинское посольство в Испании выразило «глубокую озабоченность» по поводу «несправедливых обвинений в нацизме и милитаризме», а министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что «дело Зозули является примером того, как русская пропаганда может манипулировать мнением людей».

«Буканерос» изначально заняли просепаратистскую позицию и теперь украинский футболист не появится на испанских полях как минимум до августа нынешнего года».