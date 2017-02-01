Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»

Испанская пресса неожиданно получила шанс поговорить о сенсации там, где ее никто не ожидал

Мадрид, , 18:44 — REGNUM «Фан-группировка «Буканерос» мадридского футбольного клуба «Райо Вальекано», враждебно настроена по отношению к новому игроку команды украинцу Роману Зозуле, пишет El País. — Футболиста, впервые сегодня появившегося на тренировке команды, встретили криками: «Мерзавец!» «Вон отсюда!», «Вальексас — территория, не принимающая нацистов!». «Вальекас — на стороне Донбасса!»

Газета отмечает, что «болельщики видели в Интернете фотографии Зозули на фоне портретов Степана Бандеры и знают, что он организовал благотворительный фонд «Народная армия», собирающий деньги для поддержки бойцов, участвующих в так называемой АТО».

Четвертый канал испанского телевидения в ежедневной спортивной программе Deportes cuatro несколько раз прокрутил видеосюжет, в котором фанаты «приветствуют» украинского футболиста ругательствами и демонстрируют плакат «Вальекас — с Донбассом! Наци здесь не место!»

El País выдвинула предположение, что Зозуля может отправиться в другой клуб, так и не сыграв ни одной минуты за «Райо Вальекано», потому что «этой командой практически руководят фаны».