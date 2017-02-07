Чебоксары, 7 февраля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии завершено ещё одно дело об организации незаконного игорного бизнеса. Перед судом предстанет 38-летний житель Козловки, которого обвиняют в создании сети нелегальных казино. Официально злоумышленник не имел постоянного места работы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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По версии следствия, обвиняемый создал на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из 5-ти «точек». Подпольные казино работали с августа 2015 года до июля 2016 года. следствие считает, что злоумышленник организовал там проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Один из подпольных салонов действовал под видом сауны в черте Чебоксар. Согласно материалам уголовного дела, в целях конспирации игорные заведения были оборудованы видеонаблюдением для дистанционного наблюдения за их работой и недопущения нежелательных граждан. Для мобильной связи использовались и периодически менялись абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц.

В ходе следствия изъято 103 игровых автомата. Полученный незаконный доход следствие оценивает в 17,4 млн рублей. Злоумышленник дал признательные показания, он находится под домашним арестом. Свидетелями по делу выступили 25 человек. Наложен арест на 570 тыс. рублей, изъятых правоохранителями в одном из подпольных казино.

В СУСК также считают, что при организации незаконного игорного бизнеса он использовал контрафактные компьютерные программы, причинив ущерб правообладателю на 19 млн рублей.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав, совершенное в особо крупном размере). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Напомним, что в январе 2017 года в Чувашии была осуждена преступная группа, занимавшаяся нелегальным игорным бизнесом. Обвинительный приговор выслушали четыре молодых человека — три чебоксарца и житель Ульяновска. Злоумышленники создали на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из четырех «точек», которые оборудовали более 184-мя компьютерами. Здесь было организовано проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Полученный незаконный доход следствие оценило в 1 млн рублей.

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В декабре 2016 года в Чувашии осуждена преступная группа из 10 человек, организовавшая сеть незаконных казино в республике. По данным следствия, незаконно полученный доход в результате игорного бизнеса превысил 338 млн рублей. Организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения.

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Напомним, дел данной категории в Чувашии стало втрое больше: если в 2015 году было возбуждено 6 уголовных дел (в Чебоксарах и Канаше), то в 2016 году их число достигло 19 (в Чебоксарах и Ядрине). Они работали под видом магазинов, интернет-кафе, букмекерских контор, дилинговых центров. Общая сумма незаконно извлеченного дохода по расследованным уголовным делам в 2015 году превысила 3,3 млн рублей, в 2016 году составила 346 млн рублей.