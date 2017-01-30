Житель Ульяновска и трое чебоксарцев осуждены за игорный бизнес в Чувашии

Чебоксары, , 22:02 — REGNUM В Чувашии осуждена ещё одна преступная группа, занимавшаяся нелегальным игорным бизнесом. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, обвинительный приговор выслушали четыре молодых человека — три чебоксарца и житель Ульяновска.

ОПГ была создана в феврале 2015 года. Организатором являлся житель Ульяновска, который вовлёк в преступный бизнес троих своих знакомых. Следствием и судом установлено, что злоумышленники создали на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из четырех «точек», которые оборудовали более 184-мя компьютерами. Здесь было организовано проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Полученный незаконный доход следствие оценило в 1 млн рублей.

«Роли всех членов организованной группы были четко распределены: кто-то контролировал работу персонала, кто-то следил за исправностью игрового оборудования, кто-то разрабатывал меры конспирации и защиты от правоохранительных органов, а также обеспечивал безопасность. Незаконные игорные заведения работали под видом интернет-кафе и были оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения возможности дистанционного наблюдения и контроля за персоналом», — сказал Олег Дмитриев.

Злоумышленников признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Приговором суда 26-летнему жителю города Ульяновска и 25-летнему жителю Чебоксар назначено наказание соответственно в виде 2 и 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, их сообщникам — в виде 1 года 2 месяцев и 1 года 3 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дел данной категории в Чувашии стало втрое больше: если в 2015 году было возбуждено 6 уголовных дел (в Чебоксарах и Канаше), то в 2016 году их число достигло 19 (в Чебоксарах и Ядрине). В 2015—2016 годах пресечена деятельность 55 подпольных игорных заведений (в 2015 году — 31, в 2016 году — 24). Они работали под видом магазинов, интернет-кафе, букмекерских контор, дилинговых центров. Общая сумма незаконно извлеченного дохода по расследованным уголовным делам в 2015 году превысила 3,3 млн рублей, в 2016 году составила 346 млн рублей.

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