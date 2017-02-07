Магадан, 7 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Закон «О дальневосточном гектаре» нуждается в корректировке с учётом региональных особенностей. Об этом заявил заместитель председателя Магаданской городской думы Виктор Баринов, предложив раздавать в том числе земли вблизи населённых пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«По закону участок должен находиться на приличном удалении от города. А у нас, как правило, за границами населенных пунктов заканчивается вся инфраструктура. Как добираться до участка, если к нему нет дороги? Считаю, что эту норму в отношении такого региона, как Магаданская область, нужно пересмотреть», — цитирует депутата ИА MagadanMedia.

Проект бесплатной раздачи больших участков земли на Дальнем Востоке он назвал очень хорошим, но нуждающимся в корректировках и развитии: «В первые дни работы проекта мы столкнулись с тем, что на картах обнаружилось наложение и смещение земельных участков. Часто мы сталкиваемся с тем, что земля не предназначена для того или иного вида деятельности. Так давайте пересматривать эти нормы. Ведь получается, что действие современного, хорошего закона тормозят нормативные акты, принятые еще в середине прошлого века».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Колымы предложили предусмотреть возможность получить большой участок земли у рек и водоёмов, так как основным промыслом в регионе является не земледелие, а охота и рыболовство. В законодательство парламентарии собираются вносить необходимые поправки, которые позволят раздавать земли в зоне, которая сейчас является природоохранной.