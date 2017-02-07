Москва, 7 февраля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Нефть не может расти долго в текущих условиях. Баланс спроса и предложения очень хрупок. И любой комментарий или даже продолжительный рост цен рождает довольно резку коррекцию, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Brent росла 4 дня подряд. И так и не смогла пройти выше 57,50 долл./баррель. Кстати, этот максимум не обновлялся с 3 января.

Добыча нефти

«А тем временем запасы нефти выросли на внушительные 6,5 млн баррелей до 494,8 млн. Получается, что запасы энергоносителя в США растут каждую неделю с начала 2017 года и уже недалеко от 80-летнего максимума, достигнутого в 2016 году. И подобная динамика наблюдается не только с нефтью. Бензин тоже резко прирос в объемах. На прошлой неделе показатель прибавил 3,2 млн баррелей до 257,1 млн», — пояснила Афанасьева.

«Неожиданно резкий прирост нефти и продуктов переработки — это опасный сигнал для трейдеров, которые до последнего времени делали ставки на снижение предложения и рост цен. Не исключено, что 7 февраля Brent продолжит падение с ближайшей целью на отметке 55,10 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, нефть слегка дорожает в рамках коррекции после удешевления более чем на 2% на торгах в понедельник. По состоянию на 08:20 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,22% — до 55,84 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,19% — до 53,11 доллара за баррель.