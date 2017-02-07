«Нефти стоит беспокоиться»

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 7 февраля

Москва, , 08:25 — REGNUM Торги по нефти 6 февраля завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,69%, до $55,86. Снижение котировок было вызвано новостью о том, что Иран планирует увеличить добычу в ближайшие два месяца с 3,8 до 4 млн баррелей.

Также трейдеры и инвесторы опасаются роста добычи нефти в Америке, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. При цене на нефть выше $50 за баррель еженедельно увеличивается число нефтяных буровых установок.

Сегодня, 7 февраля, на торгах в Азии за баррель Brent дают $55,90 (+0,13%). Цена находится около зоны поддержки $55,60—55,75. Если покупатели лишатся её к 11 мск, то к среде стоит ожидать снижения котировок до $54,70/85.

Для покупателей снижение до $54,70 будет некритичным. Беспокоиться им стоит при её падении ниже $54,25. В этом случае не избежать технической коррекции до $52,72. Никакие положительные фундаментальные данные не помогут восстановиться ценам, пока она не достигнет этого уровня.

7 февраля ключевым событием для нефтяного рынка станет отчет по запасам нефти от Американского института нефти.