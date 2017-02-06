Санкт-Петербург, 6 февраля, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Республика Карелия — сложный и проблемный регион во многих отношениях, и его нынешний глава Александр Худилайнен ситуацию в республике не исправил. Его политическая судьба заканчивается. Таким мнением сегодня, 6 февраля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Юрий Светов.

Gov.karelia.ru Александр Худилайнен

Напомним, в прессе появилась информация о том, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. Отмечалось также внимание федеральной власти к Бурятии и Пермскому краю, губернатор которого Виктор Басаргин сегодня уже подал в отставку.

Говоря о политической карьере Александра Худилайнена, Юрий Светов отметил, что тот в свое время хорошо работал в должности главы Гатчинского района Ленобласти, но, видимо, это был его предел.

«Он был на месте, там он справлялся, работал. А когда началось его продвижение выше, он, видимо, оказался недостаточно подготовлен, или черты характера не те, чтобы быть первым лицом и отвечать за ситуацию. А то, что над ним гроза рано или поздно разразится, было понятно. Могу определенно сказать, что, исходя из его достижений, политическая судьба Худилайнена заканчивается. Думаю, дадут ему какую-то должность, но не первого лица», — считает Юрий Светов.

Среди перечисленных политологом причин предрекаемой отставки Худилайнена с поста главы Карелии — публичная критика президентом за положение дел в республике по ветхому жилому фонду, отсутствие должной поддержки у населения региона, конфликты с руководством Петрозаводска.

По словам Светова, Александр Худилайнен взялся за работу главы Карелии, возможно, не до конца оценив ситуацию, которая складывалась в этой республике десятилетиями.

«Главное у карельской элиты, не впускать туда никого — ни московский, ни петербургский бизнес. Проблемы там накапливаются всё время, потому что республике трудно развиваться без дополнительных инвестиций со стороны. Карелия является конфликтным регионом: губернаторы меняются один за другим, и всё время идет постоянный конфликт между руководством столицы и руководством республики. Недовольство людей, недостаточно высокий уровень жизни в республике, и Худилайнен ничего в этом отношении не исправил», — сказал Светов. Напомним, Худилайнен возглавил Карелию в 2012 году.

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Сомнительными видит Светов и перспективы главы Карелии в Ленинградской области, в случае ухода со своего нынешнего поста. Напомним, Александр Худилайнен долгие годы возглавлял Гатчинский район Ленобласти, с 2007 года стал депутатом Заксобрания региона от «Единой России», в 2011 был избран секретарем регионального политсовета партии власти и спикером областного парламента.

«В Ленобласти сложилась собственная структура власти. Как я понимаю, Дрозденко и Бебенин (нынешний спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, — прим.ред.) сработались вместе. Освободилась должность председателя облизбиркома, но вряд ли на это место Худилайнена поставят. По рангу, по штату не видно, где он может себя найти. Его предшественник, глава Карелии Нелидов, тоже выходец из Ленинградской области, (после отставки) возглавлял заповедник в Кижах», — отметил политолог.

Вместе с тем, эксперт добавил, что несколько опасается давать прогноз «с учетом того, что произошло с Николаем Цукановым, потому что все тоже полагали, что его карьера идет к закату, но он вдруг стал полпредом президента». Напомним, экс-губернатор Калининградской области в июле 2016 года был назначен полпредом президента России в СЗФО.

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Как отмечалось в опубликованном ИА REGNUM аналитическом докладе «Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты», вокруг главы Карелии Александра Худилайнена сложился негативный информационный фон, в том числе в федеральных СМИ.

«Проходят социальные протестные кампании, которые, даже несмотря на их локальный характер, получают довольно большой резонанс в республике и соседних регионах», — отмечали авторы доклада, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов и Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик АПЭК.

При этом у главы Карелии — затяжной конфликт с ведущими оппозиционными силами региона: в сентябре 2016 года представители КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» объявили о создании единого блока. «Такое сопротивление губернатору со стороны представителей региональных элит серьезно осложняет его позиции накануне выборов», — делали вывод авторы доклада.