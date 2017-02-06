В команде губернаторов не исключены замены — СМИ

Решение об отставке порядка пяти губернаторов обсуждалось в начале февраля в управлении внутренней политики (УВП)

Москва, , 10:21 — REGNUM В ближайшее время может быть объявлено об отставке пяти российских губернаторов, всего у десяти глав регионов в 2017 году истекает срок полномочий, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, могут закончить свои полномочия губернаторы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской, Свердловской, Новгородской, Ивановской областей (Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков соответственно) а также главы Пермского края Виктор Басаргин и Бурятии Вячеслав Наговицын.

Решение об отставке порядка пяти губернаторов обсуждалось в начале февраля в управлении внутренней политики (УВП). Комментировать информацию в УВП не стали.

Всего в 2017 году истекают сроки полномочий у десяти губернаторов. В марте окончится срок Сергея Жвачкина (Томская область), в апреле — Валерия Радаева (Саратовская область), в мае — Владимира Волкова (Мордовия), а в октябре — Евгения Савченко (Белгородская область).

Читайте ранее в этом сюжете: «Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе