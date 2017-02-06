Вашингтон, 6 февраля, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступил с защитой российского лидера Владимира Путина, которого журналист Fox News назвал «убийцей». В интервью телеканалу глава США сказал, что его страна совершила немало ошибок, из-за чего погибло много людей.

Цельнометаллическая оболочка

Телеведущий спросил Трампа об уважении к Путину, обвинив последнего в «убийствах». В ответ на это хозяин Белого дома сказал, что вокруг есть много убийц, а США — «не такая уж и невинная» страна.

Также глава США обратил внимание на то, что сделала ранее его страна. Он сказал, что, например, был изначально против войны в Ираке. Однако журналист ответил, что это была лишь «ошибка». Тогда Трамп отметил, что в результате этой «ошибки» погибли многие люди.

«Поверьте, вокруг много убийц», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил журналистам, что уважает российского лидера, однако это не обозначает, что у него с ним сложились хорошие отношения.

ИА REGNUM также сообщало, что Федеральное бюро расследований США собирается провести подробный анализ связей главы Белого дома с Россией. Как заявила лидер демократического меньшинства в сенате Нэнси Пеллоси, ФБР проведет тщательный анализ финансовых, личных и политических связей Трампа с Москвой.

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