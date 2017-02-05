Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина

«Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот»

Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп ответил на критику ведущего Fox News в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Выдержки из этой беседы приводит телерадиокомпания ВВС.

Сотрудник СМИ сначала стал расспрашивать президента США о том, что он думает о Путине.

«Я его (Путина) уважаю, — сказал Трамп. — Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения».

После этих заявлений главы Белого дома ведущий напомнил ему об обвинениях, звучавших на Западе в адрес Путина.

«Вы думаете, что наша страна так уж невинна?» — парировал Трамп.

При этом президент США добавил, что для Вашингтона было бы лучше, если бы отношения с Москвой были бы хорошими.

«Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот», — заметил глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продолжалась около 45 минут.