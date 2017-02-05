Воскресенье, 05 Февраля 2017 года
16:49:36 МСК

Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина

Политика
«Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот»

Вашингтон, 5 февраля 2017, 16:42 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп ответил на критику ведущего Fox News в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Выдержки из этой беседы приводит телерадиокомпания ВВС.

Сотрудник СМИ сначала стал расспрашивать президента США о том, что он думает о Путине.

«Я его (Путина) уважаю, — сказал Трамп. — Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения».

После этих заявлений главы Белого дома ведущий напомнил ему об обвинениях, звучавших на Западе в адрес Путина.

«Вы думаете, что наша страна так уж невинна?» — парировал Трамп.

При этом президент США добавил, что для Вашингтона было бы лучше, если бы отношения с Москвой были бы хорошими.

«Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот», — заметил глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продолжалась около 45 минут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Димитрий КленскийЭстония: Этническая «мутация» русских
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Общество
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Трамп поговорил с Порошенко по телефону о Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Журнал Der Spiegel представил Трампа с отрезанной головой статуи Свободы
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»
РимИталия Футбол Спорт
NB!
05.02.17
Deutsche Bank извинился перед акционерами
БерлинГермания Банковское дело Экономика
NB!
05.02.17
Владимир Добрынин «Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
«Барселона» разгромила «Атлетик» (Бильбао)
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
El Economista: «Россия доставляет гуманитарную помощь в Сирию тоннами»
МадридИспания Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры атаковали Норвегию»
ОслоНорвегия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное