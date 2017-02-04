Воронеж, 4 февраля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Интерес к легкому транспортному самолету Ил-112В, сборка опытного образца которого ведется специалистами Воронежского акционерного самолетостроительного общества, проявила «Почта России». Об этом в twitter написал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Allocer Макет самолёта Ил-112

«Легкий транспортник ИЛ-112, опытный образец которого поступил в цех окончательной сборки ВАСО, заинтересовал «Почту России», — написал вице-премьер.

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Рогозин: Самолет Ил-112 интересен иностранным партнерам

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что воронежские авиастроители завершили этап стыковки крыла с фюзеляжем самолета, и первый опытный образец Ил-112В поступил в цех окончательной сборки.

Производство Ил-112В на ВАСО началось в рамках исполнения госконтракта с министерством обороны РФ.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Ожидается, что до конца февраля будет полностью собран планер первого опытного образца. В небо же, по плану, первый Ил-112В поднимется 1 июля.

О том, что Ил-112В может быть изготовлен и в гражданской версии, Дмитрий Рогозин заявлял в сентябре 2016-го. Он тогда, в частности, отметил, что самолет интересен и иностранным партнерам, в частности, Индии.