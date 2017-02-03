Москва, 3 февраля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 7 февраля в 50 регионах России, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Вместе с родителями ЕГЭ по русскому будет сдавать глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

7 февраля Кравцов в одной из московских школ даст старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целом единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено.