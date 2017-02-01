Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители

Содержание ЕГЭ в 2017 году останется неизменным, но поменяется форма подачи ряда заданий

Москва, , 12:42 — REGNUM



Единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, сообщили в Рособрнадзоре.

Содержание ЕГЭ в 2017 году останется неизменным, но поменяется форма подачи ряда заданий. Это связано, прежде всего, с отказом от тестовой части в ЕГЭ по трем предметам. Новые формы заданий прошли предварительную апробацию и экспертное обсуждение.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период — с 29 мая 2017 года по 1 июля. Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 заканчивается 1 февраля.

В 2017 году для проведения ЕГЭ будет задействовано более 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена (ППЭ), почти 50 тысяч аудиторий.

«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям», — сказал Музаев. С этой целью 7 февраля будет проведена всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль на ЕГЭ. В акции примут участие около 50 регионов России.

Кроме того, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов 15 февраля проведет Всероссийскую встречу с родителями выпускников 9-х и 11-х классов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны плакаты, информирующие выпускников о различных аспектах единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 2017 года. Помимо плакатов, также готовятся видеоконсультации экспертов-предметников — разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2017.

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