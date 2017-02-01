Среда, 01 Февраля 2017 года
13:59:41 МСК

Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители

Культура
Содержание ЕГЭ в 2017 году останется неизменным, но поменяется форма подачи ряда заданий
ЕГЭ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЕГЭ

Москва, 1 февраля 2017, 12:42 — REGNUM  

Единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, сообщили в Рособрнадзоре.

Содержание ЕГЭ в 2017 году останется неизменным, но поменяется форма подачи ряда заданий. Это связано, прежде всего, с отказом от тестовой части в ЕГЭ по трем предметам. Новые формы заданий прошли предварительную апробацию и экспертное обсуждение.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период — с 29 мая 2017 года по 1 июля. Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 заканчивается 1 февраля.

В 2017 году для проведения ЕГЭ будет задействовано более 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена (ППЭ), почти 50 тысяч аудиторий.

«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям», — сказал Музаев. С этой целью 7 февраля будет проведена всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль на ЕГЭ. В акции примут участие около 50 регионов России.

Кроме того, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов 15 февраля проведет Всероссийскую встречу с родителями выпускников 9-х и 11-х классов.

Читайте также: Рособрнадзор обозначил приоритеты в общественном наблюдении на ЕГЭ-2017

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны плакаты, информирующие выпускников о различных аспектах единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 2017 года. Помимо плакатов, также готовятся видеоконсультации экспертов-предметников — разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2017.

Читайте также: Рособрнадзор обновил проект расписания ЕГЭ на 2017 год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый государственный экзамен
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»
МагасРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Общество
NB!
01.02.17
В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе
Йошкар-ОлаРоссия ЧП в образовательных учреждениях Общество
NB!
01.02.17
В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Экономика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное