Москва, 3 февраля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. С 2010 года число гостей, посетивших Москву, увеличилось почти на 40% и составило 17,5 миллиона. 33,3% туристов — приезжают с культурно-познавательными целями, 32,2% — для посещения друзей и родственников, 28,5% — с деловыми целями, 6% — с иными целями. Такие цифры представил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, сообщили, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отраслевые власти столицы отмечают новую тенденцию — небольшое перераспределение потока с делового туризма на экскурсионный.

По данным туроператоров, наибольшее количество туристов прибывает в столицу из Санкт-Петербурга, Тульской, Рязанской, Курской и др. областей ЦФО.

В департаменте по туризму, в свою очередь, отмечали, что на высокие даты, например, на Новый год приезжают туристы и из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Омска, Уфы и даже из Владивостока и других отдаленных регионов.

Предпочтения российских и иностранных туристов практически одинаковы. Больше всего посещают — музеи Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.Пушкина. Также популярны обзорные экскурсии по Москве, прогулки — например, по Арбату.

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Как сообщало ИА REGNUM , сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.