Мадрид, 3 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сельта» на своем поле сыграл вничью с «Алавесом» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча, прошедшая 2 февраля на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась со счетом 0:0.

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Ответная встреча между этими командами состоится 8 февраля на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

Кубок Испании. ½ финала. 1-й матч

«Сельта» — «Алавес» — 0:0.

Ранее мадридский «Атлетико» уступил каталонской «Барселоне» в домашнем полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча, прошедшая 1 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, закончилась со счетом 1:2.

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