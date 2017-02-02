«Барселона» переиграла «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании

Мадрид, , 07:56 — REGNUM Мадридский «Атлетико» на своем поле уступил каталонской «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая 1 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев поля отличился Антуан Гризманн. У гостей точными ударами отметились Луис Суарес и Лионель Месси.

Ответная встреча между этими командами состоится 7 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Кубок Испании. ½ финала. 1-й матч

«Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 1:2.

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