«Барселона» переиграла «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании
«Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 1:2
Мадрид, 2 февраля 2017, 07:56 — REGNUM Мадридский «Атлетико» на своем поле уступил каталонской «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая 1 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, закончилась со счетом 1:2.
В составе хозяев поля отличился Антуан Гризманн. У гостей точными ударами отметились Луис Суарес и Лионель Месси.
Ответная встреча между этими командами состоится 7 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Кубок Испании. ½ финала. 1-й матч
«Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 1:2.
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