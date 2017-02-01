Краснодар, 1 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники спецслужб предотвратили теракт. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, привести самодельное взрывное устройство в действие в преддверии новогодних праздников планировал 37-летний житель Кубани.

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Как выяснилось, злоумышленник — уроженец одной из республик Северного Кавказа. По данным ведомства, он являлся пособником международной террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)(«Джебхат ан-Нусра») (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При задержании мужчина оказал сопротивление, передает интернет-портал «Кубань 24». У предполагаемого преступника было изъято готовое к применению СВУ, начиненное поражающими элементами в виде гаек, капсюль-детонатор, а также пистолет Макарова.

Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год в Краснодарском крае было выявлено почти полсотни преступлений террористической и экстремистской направленности. Большая часть противоправных действий связана с боевиками группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).