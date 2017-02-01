Москва, 1 февраля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Обострение в Донбассе, которое наблюдается на линии соприкосновения с украинской стороной, служит еще одним доказательством необходимости скорейшего возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил 1 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла», — отметил он.

Песков пояснил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся между лидерами России и США, предметно ситуация на Украине не обсуждалась, однако было сказано о необходимости скорейшего урегулирования ситуации в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 года в Донбассе на Донецком и Мариупольском направлениях шли активные боевые действия. Из-за интенсивных обстрелов началась эвакуация населения из Авдеевки, находящейся под контролем Украины, и Донецка.

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